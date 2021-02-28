Байден попросил Канаду вложиться в оборону Арктики

Вадим Карасев

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обратился к главе канадского правительства Джастину Трюдо и предложил ему повысить роль официальной Оттавы в обеспечении безопасности Арктики. Речь идет в первую очередь о повышении финансирования Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Систему наблюдения предлагается модернизировать, чтобы она могла справляться с новыми вызовами со стороны России и Китая, пишет Wall Street Journal. На данный момент NORAD представляет собой комплекс, передовой по меркам конца 1980-х, но недостаточно отвечающий современным задачам.

По словам бывшего канадского советника по вопросам NORAD Майкла Доусона, главной проблемой стало значительное повышение скорости ракет потенциального противника, а также повышение судоходности Северного Ледовитого океана на фоне глобального потепления. Нынешняя вычислительная сеть может не справиться с отслеживанием всех объектов.

Как сообщал NEWSTES, ранее еще одна страна заявила о своих претензиях на ресурсы Арктики, причем заполучить их она намерена через Россию.