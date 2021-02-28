Байден увидел «свет в конце туннеля» после одобрения третьей вакцины от COVID-19

Вадим Карасев

Джо БайденФото: Joshua Roberts / Reuters

Президент США Джо Байден увидел «свет в конце туннеля» в ситуации с пандемией коронавируса после одобрения к экстренному применению вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA). Его слова приводятся на сайте Белого дома.

По мнению американского лидера, использование в США вакцины Johnson & Johnson поможет победить пандемию, поскольку чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее страна преодолеет вирус. «Это волнующая новость для всех американцев и обнадеживающее событие в наших усилиях по прекращению кризиса», — подчеркнул политик.

Байден отметил, что, несмотря на успехи в борьбе с распространением коронавируса, «этот бой еще далек от завершения», поэтому гражданам США необходимо сохранять бдительность. Он заверил, что администрация не совершит ошибку и не будет легкомысленно относиться к этой угрозе. Так, ситуация может ухудшиться по мере распространения новых вариантов вируса, и текущее улучшение может обернуться вспять.

«В конце туннеля есть свет, но мы не можем (...) считать, что победа неизбежна. Мы должны (...) действовать быстро и агрессивно, присматривать друг за другом. Только так мы вместе достигнем этого света», — заключил президент.

Вакцина Johnson & Johnson стала третьим одобренным на территории США препаратом после вакцин компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Вакцину производит фирма Janssen Pharmaceutica, подразделение концерна Johnson & Johnson. В отличие от уже одобренных в США вакцин, эта вакцина — векторная, подобная российской «Спутник V» и англо-шведской AstraZeneca. В отличие от других одобренных в США вакцин, эта требует лишь одной инъекции, а не двух.