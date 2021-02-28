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Байдену напророчили долгую борьбу с безработицей

Байдену напророчили долгую борьбу с безработицейФото: Jonathan Ernst / Reuters

Опрошенные Bloomberg экономисты напророчили президенту США Джо Байдену более долгую по сравнению с ожиданиями борьбу с безработицей в стране. По их оценке, восстановление рынка труда неизбежно столкнется с препятствиями.

Аналитики отмечают, что уже оказанная правительством и Федеральной резервной системой (ФРС) помощь, а также планируемые дополнительные вливания на 1,9 триллиона долларов, вполне вероятно, произведут должный эффект и приведут к восстановлению экономики до предкризисного уровня.

Согласно прогнозам, рост ВВП по итогам 2021 года может составить 7,4 процента, что станет рекордом с 1983 года. Однако даже в таком случае не стоит ожидать полного восстановления рынка труда.

Главным тормозом, в том числе и для создания новых рабочих мест, по-прежнему останется сектор услуг и развлечений. Там по-прежнему сохраняются ограничения, связанные с требованиями к соблюдению социальной дистанции.

Наметившееся в конце прошлого года улучшение на рынке труда вновь остановилось из-за принимаемых властями разных штатов мер по борьбе с распространением вируса.

Ожидается, что на первой неделе марта законопроект о выделении дополнительной помощи в 1,9 триллиона долларов пройдет слушания в Сенате. Ранее он уже получил одобрение Палаты представителей — нижней палаты Конгресса.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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