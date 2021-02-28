Банки рассказали, как изменятся ставки по вкладам весной

Лидия Мартынова

Большинство российских банков в ближайшее время не планирует повышать ставки по вкладам, хотя некоторые собираются предложить россиянам весенние акции, рассказали РИА Новости в кредитных организациях.

Россельхозбанк, ОТП и Альфа-банк повысили ставки по вкладам в феврале. Банк "Открытие" заявил, не уточняя время, что уже запущен "вклад с повышенной ставкой". Новикомбанк и Уралсиб запустили сезонные предложения. Весенние и акционные вклады готовят "Санкт-Петербург", Совкомбанк и Промсвязьбанк (ПСБ).