Бари Алибасов будет жить с бывшей женой, которая долго лечилась в психушке

Влада Некрасова

Сейчас Алибасов восстанавливается после сложной операции на ноге, а помогает ему в этом семья. Выяснилось, что в ближайшее время продюсер воссоединится с бывшей возлюбленной и сыном, которые будут о нем заботиться.

О том, что родители вновь будут жить вместе, рассказал наследник 73-летнего Бари Алибасова. По словам родственника звезды, его мать Елена Уронич решила поддержать экс-избранника после того, как тот развелся с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Уже на следующей неделе Уронич отправится в Калининград, где находится продюсер. «Произойдет великое воссоединение. Отец и мать буду жить вместе», — рассказал о радостном известии Бари Алибасов — младший.

К слову, принятое решение о возвращении к бывшей возлюбленной не мешает Бари Каримовичу засматриваться и на других женщин. Так, он не скрывает, что испытывает интерес к врачу, которая помогает ему реабилитироваться после хирургического вмешательства. «У папы пока, конечно, память продолжает барахлить. Но он уже начал улыбаться, радоваться жизни. Говорит добрые слова в адрес тех, кто ему помогает. К примеру, в адрес женщины-реабилитолога, которая рядом с ним. Не верю, что это любовь, но она очень ему нравится», — делился наследник продюсера.

Напомним, что Алибасов и Уронич были вместе в середине 80-х годов. У пары был бурный роман, а позже на свет появился их сын. Однако у женщины оказалось много психологических проблем.

«Когда мне было лет 14, мама в первый раз загремела в психиатрическую больницу — врачи диагностировали шизофрению. Бабушка Эмма Ивановна, которая в то время была главой семьи (пока мой папа ковал бабло), занималась мамой и всеми бытовыми вопросами. Я приезжал в Саратов раз в год — когда бабушка забирала маму из психиатрической лечебницы. Поэтому все 20 лет я видел маму относительно здоровой. Все ее «психи» и припадки ложились на плечи бабушки», — откровенничал Бари-младший со «NewsTes.ruом».

Наследник продюсера надеется, что на этот раз родители смогут помочь друг другу справиться с трудностями и проведут остаток жизни вместе.