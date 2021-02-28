Белый дом оценил возможность введения санкций против саудовского принца

Алексей Вольцев

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что у США есть "более эффективные способы", чем накладывать санкции на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, поскольку он является одним из руководителей государства.

В эфире CNN Псаки спросили, почему США вводят санкции против саудовских официальных лиц, но не против принца, который, по данным американской разведки, "заказал" убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

"Исторически, даже в недавней истории, как при демократических, так и при республиканских администрациях не вводились санкции против лидеров иностранных правительств, когда у нас есть дипломатические отношения, и даже когда у нас нет дипломатических отношений", - сказала Псаки.

"Мы считаем, что есть более эффективные способы, чтобы не допустить этого в будущем, а также чтобы оставить место для того, чтобы работать с саудовцами там, где есть согласие, где есть национальный интерес для США. Так выглядит дипломатия", - добавила Псаки.