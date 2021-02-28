Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты

Влада Некрасова

Мировые цены на продовольствие достигли максимального уровня за последние шесть лет, и на ряд стран это подорожание повлияет сильнее всего, сообщает Bloomberg.

В материале отмечается, что в "горячих точках", к которым причислены Россия, Бразилия, Турция, Индия и Нигерия, последствия подорожания продовольствия окажутся наиболее серьезными. Это объясняется тем, что жители этих стран тратят на еду большую часть потребительской корзины.

Среди причин роста цен на продовольствие агентство называет повышение спроса со стороны Китая, неблагоприятные погодные условия и уязвимость цепочек поставки продуктов.

Минсельхоз России, в свою очередь, заявил, что не видит оснований для скачка цен.

Кроме того, по мнению авторов публикации, опасность инфляции может быть спровоцирована введением квот на экспорт зерновых и установкой предельных цен на некоторые товары.