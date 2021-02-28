Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море

Вадим Карасев

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Болгария отказалась от учений НАТО «Посейдон-21» в Черном море, так как на кораблях Военно-морских сил (ВМС) страны было зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Радио Румынии.

«У болгарского партнера возникла проблема, связанная с пандемией COVID-19, и по этой причине он отклонил участие в многонациональных учениях», — пояснил начальник штаба румынских ВМС Михай Панаит и подтвердил агентству вице-премьер, министр обороны и безопасности Болгарии Красимир Каракачанов. Он пояснил, что Болгария предупредила румынскую сторону еще неделю назад.

Учения НАТО начались 26 февраля и продлятся до 6 марта. В них примут участие более 700 иностранных военнослужащих. Запланированные учения, в которых объединены силы из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, США и Турции, пройдут на море, суше и в воздухе.