Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море

Болгария отказалась от учений НАТО в Черном мореФото: Stoyan Nenov / Reuters

Болгария отказалась от учений НАТО «Посейдон-21» в Черном море, так как на кораблях Военно-морских сил (ВМС) страны было зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Радио Румынии.

«У болгарского партнера возникла проблема, связанная с пандемией COVID-19, и по этой причине он отклонил участие в многонациональных учениях», — пояснил начальник штаба румынских ВМС Михай Панаит и подтвердил агентству вице-премьер, министр обороны и безопасности Болгарии Красимир Каракачанов. Он пояснил, что Болгария предупредила румынскую сторону еще неделю назад.

Учения НАТО начались 26 февраля и продлятся до 6 марта. В них примут участие более 700 иностранных военнослужащих. Запланированные учения, в которых объединены силы из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, США и Турции, пройдут на море, суше и в воздухе.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы
Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы
Россиян предупредили о мошенничестве в Clubhouse
Россиян предупредили о мошенничестве в Clubhouse
Эскалация на Донбассе: за сутки ранены 11 бойцов ВСУ
Эскалация на Донбассе: за сутки ранены 11 бойцов ВСУ
Эксперты назвали причины неожиданного падения рубля
Эксперты назвали причины неожиданного падения рубля
Николай Басков сочувствовал Даве и стебался над Лазаревым: старт проекта «Ну-ка, все вместе!»
Николай Басков сочувствовал Даве и стебался над Лазаревым: старт
Наталья Бочкарева: «Я не против пластики, но не наращивай задницу Джей Ло, если она тебе не идет»
Наталья Бочкарева: «Я не против пластики, но не наращивай задницу
Совфед предупредил о последствиях авиаудара США по Сирии
Совфед предупредил о последствиях авиаудара США по Сирии
В «Векторе» развеяли миф о защите от коронавируса
В «Векторе» развеяли миф о защите от коронавируса
Названы требующие обращения к врачу виды кашля
Названы требующие обращения к врачу виды кашля
Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море
Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море
Доминикана решила отгородиться от Гаити стеной
Доминикана решила отгородиться от Гаити стеной
Байден увидел «свет в конце туннеля» после одобрения третьей вакцины от COVID-19
Байден увидел «свет в конце туннеля» после одобрения третьей вакцины

Топ на сегодня

В Крыму заявили, что Байден поторопился с оценкой статуса полуострова
В Крыму заявили, что Байден поторопился с оценкой статуса полуострова
Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Влада Кадони уволили с ТНТ
Влада Кадони уволили с ТНТ
Прививку от коронавируса сделали 4 миллиона россиян
Прививку от коронавируса сделали 4 миллиона россиян

Еще по теме

В Черном море начались учения НАТО
Военно-морские группировки НАТО проведут учения в Черном море
НАТО с 1 по 8 марта проведет крупные учения в Черном море
Болгария отказалась вступать в черноморский флот НАТО