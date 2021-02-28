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«Больно смотреть, как моя девочка без отца»: Артемова призналась, что Кузин хочет вернуться в семью

«Больно смотреть, как моя девочка без отца»: Артемова призналась, что Кузин хочет вернуться в семью

Осенью прошлого года Артемова и Кузин объявили о расставании. Сейчас же Евгений не прочь возобновить отношения с Сашей. Только вот бывшая участница скандального проекта думает, давать ли второй шанс пока еще законному супругу.


Саша Артемова росла без папы, из-за чего в детстве очень переживала. Теперь же экс-участница «ДОМа-2» беспокоится о том, что ее годовалая дочка оказалась в похожей ситуации. «У меня так сложилось, что отец живет со мной в одном городе и не хочет общаться. Причину он не говорит, я ее не знаю. Только Женя каждый день общается с дочкой по видеосвязи, и я вижу, как она тянется к нему, как радуется встречам по видео. Я понимаю, что ей не хватает отцовского внимания, не хватает папы рядом!» — заявила 25-летняя звезда реалити-шоу.

Артемова считает, что обоим родителям необходимо наблюдать за достижениями ребенка. «Хочется, чтобы дочь видела папу каждый день, росла и развивалась у него на глазах. Нужно, чтобы отец видел первые шаги, слова, игры. Нужно, чтобы видел, что ребенку нравится, что не нравится. Учитывая мою ситуацию с отцом, я не хочу повторения! Но жить ради ребенка никому не советуют, жить нужно в счастье и гармонии! А если остались чувства? Если есть хоть малейшая нить, за которую, может, стоит схватиться? Море недопониманий, я не знаю, что мне делать. Мне больно смотреть, как моя девочка без отца. Она не знает эту любовь, как в остальных нормальных семьях. Это моя страшная боль. Женя и по сей день хочет вернуть семью… тут уже просто осталось мне дать, наверное, ответ на все», — написала Саша в личном блоге.

К слову, Саша не скрывает, что сейчас переживает не лучшие времена. По словам молодой мамы, несмотря на желание вернуться, от 36-летнего Евгения Кузина нет никакой поддержки. За помощью бывшей участнице телешоу пришлось обратиться к психологу.

«Я, видимо, не знаю, что такое счастливые отношения. А, может, знаю, просто они не вписались в мою историю. Сейчас я травмирована и душой и телом и мне нужна реабилитация… Вчера мой муж опять начал делать гадости в прямых эфирах, обзывать меня, мне так стало обидно. Когда полностью на мне ребенок, а он такое смеет говорить. Отдаешь человеку столько лет, ребенка даришь, а он просто офигевший такой», — ранее возмущалась Артемова.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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