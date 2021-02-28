Часы ангела на март 2021 года

Вадим Карасев

Весна — время перемен, когда важна любая поддержка. Молитвы, обращенные к ангелу-хранителю в определенные часы, помогут собраться с силами и получить помощь свыше, чтобы воплотить в жизнь смелые мечты и не ошибиться.

Справиться с временными трудностями помогает не только самовнушение и воспитание силы воли, но и искренняя вера. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не сбрасывать со счетов молитвы, способные изменить жизнь к лучшему. В марте каждый сможет пообщаться со своим ангелом, поведать ему о своих победах, поблагодарить за оказанную поддержку и попросить защиты от любых неприятностей.

1 марта: в понедельник ангелу молятся с 07:12 до 07:55, чтобы получить поддержку для воплощения в жизнь смелых планов и не оступиться.

2 марта: вторник начинают с молитвы хранителю, у которого с 07:25 до 08:15 просят уберечь от встреч с неприятными людьми.

3 марта: в среду с 07:30 до 08:25 у хранителя просят защиты от дурного слова и сглаза, чтобы не стать жертвами людей со злым умыслом.

4 марта: в этот день у ангела с 08:11 до 08:49 просят защиты для своих близких и присмотра за ними.

5 марта: с 08:20 до 08:55 ангела просят оказать поддержку, чтобы не свернуть с выбранного пути, прельстившись уговорами со стороны соперников или конкурентов.

6 марта: с 08:45 до 09:37 ангела молят оказать помощь в исцелении недугов и заболеваний.

7 марта: в этот день с 09:16 до 10:05 ангелу молятся, чтобы справиться с гневом, разрушающим душу и мешающим счастливой жизни.

8 марта: ангелу с 10:10 до 10:55 возносят молитвы, которые помогают поверить в свои силы и не бояться впускать в жизнь перемены.

9 марта: оградить себя от ошибок в делах и не стать жертвами прокрастинации получится, если попросить у ангела помощи с 10:15 до 11:02.

10 марта: в среду хранителю молятся с 11:16 до 11:55, чтобы он помог найти путь к успеху и преодолеть трудности на пути.

11 марта: в этот день к ангелу обращаются беременные женщины. Искренние молитвы, вознесенные с 10:55 до 11:38, помогут обрести душевный покой, оградить себя и детей от невзгод.

12 марта: избежать конфликтов в семье поможет поддержка ангела. За помощью к нему обращаются с 08:45 до 09:37.

13 марта: избавиться от грусти и тоски, залечить сердечные раны получится, если попросить помощи у хранителя с 10:25 до 11:15.

14 марта: исполнить заветное желание не составит труда, если поделиться им со своим ангелом-хранителем с 10:44 до 11:34.

15 марта: не потерять удачу в дальней дороге и не столкнуться с непредвиденными трудностями поможет защита ангела-хранителя. К нему взывают о помощи с 11:15 до 12:05.

16 марта: справиться с тревогой и страхами поможет молитва ангелу. Помощи просят с 12:12 до 12:55.

17 марта: снять груз с души и покаяться в вольных и невольных грехах позволит искренняя молитва, обращенная к ангелу с 12:25 до 13:15.

18 марта: позабыть о головных болях и недомоганиях можно благодаря молитве, обращенной к ангелу с 13:15 до 13:55.

19 марта: избежать обмана со стороны продавцов и не приобрести некачественную вещь получится, если попросить поддержки у ангела с 12:45 до 13:25.

20 марта: преодолеть трудности в учении, успешно сдать все экзамены и получить новые знания можно благодаря поддержке ангела. К нему взывают о помощи с 15:15 до 16:15.

21 марта: найти потерянную вещь без труда поможет молитва, обращенная к ангелу с 15:11 до 15:57.

22 марта: защитить свое жилище от бед и неприятностей поможет молитва, обращенная к ангелу с 14:45 до 15:32.

23 марта: в этот день ангела с 13:25 до 14:15 просят о помощи в поиске любви или об обретении гармонии в семейных отношениях.

24 марта: с 16:15 до 16:55 у ангела просят отвести беды и неудачи как в делах, так и в личной жизни.

25 марта: сохранить гармонию в семейных отношениях и уберечься от завистников позволит помощь ангела, если обратиться к нему за поддержкой с 18:11 до 18:57.

26 марта: обрести на душе покой и не беспокоиться понапрасну поможет общение с ангелом-хранителем. Молитву читают с 15:44 до 16:38.

27 марта: воплотить в жизнь смелые планы получится, если заручиться поддержкой у ангела, помолившись ему с 15:36 до 16:15.

28 марта: когда одолевают сомнения, стоит с 17:12 до 17:58 обратиться за помощью к ангелу.

29 марта: благополучно завершить начатое и не остаться без вознаграждения получится, если с 18:06 до 18:44 попросить помощи у ангела.

30 марта: скрыться от завистников и недоброжелателей выйдет, если с 18:55 до 19:35 попросить у ангела защиты.

31 марта: в последний день марта ангела с 18:11 до 19:11 благодарят за помощь и делятся с ним своими успехами.