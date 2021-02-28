Чехия захотела применять «Спутник V» без разрешения от ЕС

Вадим Карасев

Андрей БабишФото: Reuters

Власти Чехии захотели применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь разрешения от регулятора Евросоюза, сообщает Reuters.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Андрей Бабиш. Такой же позиции придерживается и президент Милош Земан.

Готовность применять российский препарат для вакцинации населения связана с возросшими в последнее время темпами распространения коронавируса.

Ранее Бабиш заявлял, что власти не будут использовать «Спутник V» до того, как он пройдет процедуру регистрации в ЕС. Соответствующая заявка в европейский регулятор EMA была подана Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) в феврале.

28 февраля Земан попросил российского президента Владимира Путина направить в Чехию партию «Спутника V». По его словам, Москва уже дала согласие.