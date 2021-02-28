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Черно и Оганесян приготовили Иосифу Мартыновичу отличный подарок

Черно и Оганесян приготовили Иосифу Мартыновичу отличный подарок

Недавно Иосиф Мартынович пытался сбежать от сына и невестки, но его вернули обратно, отправившись вдогонку. К счастью, для дедушки Стефана Саша Черно и Иосиф Оганесян сделали правильные выводы из недавней ситуации и стали относиться к нему трепетнее и с большей заботой. На день рождения ему планировали подарить дорогой смартфон, но сделали еще более дорогой подарок.

Иосиф Мартынович стал обладателем прекрасной улыбки - Саша Черно и Иосиф Оганесян подарили ему новые зубы. Несмотря на недавний конфликт в семье царит удивительное взаимопонимание. Вернув беглеца домой, звезды телестройки задумались о свое поведении и даже отказались от желания отделаться смартфоном, предпочтя оплатить визит к своему стоматологу, пишет newstes.ru.
Оганесяна до сих пор спрашивают, что же случилось между ним и отцом. Йося не признается, но сообщил, что сказал нечто обидное, потому что имеет привычку не следить за словами. Сейчас все снова вернулось на свои круги. Иосиф Мартынович разгребает снег во дворе, сын продолжает комментировать его работу, стараясь выглядеть забавным.

Дедушка Стефана больше не обижается, видимо, его тронул щедрый жест детей. Приходится смириться и спокойно смотреть на способ, которым Йося и Саша зарабатывают на жизнь, притворяясь фриками на потеху пользователям. Несколько коротких позорных роликов в день, и можно жить спокойно, радуясь теплой атмосфере в семье.

«Молодцы», «Замечательные дети. Так и надо заботиться о родителях», «Какие вы умнички», - восхищаются пользователи.

На днях Саша Черно сообщила, что выбросит ненужные вещи, потому что ей есть кому помогать, а бесплатно она раздавать не намерена. Поступок вызвал дружное осуждение даже доброжелательно настроенных поклонников. Но щедрый подарок свекру явно вызовет одобрение и новые положительные комментарии на странице.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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