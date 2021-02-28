«Чонгук — девственник?!» — АРМИ узнали главную тайну айдола

Лидия Мартынова

На излюбленном АРМИ портале Quora разгорелись новые обсуждения о веселой компашке BTS. Поклонники решили нарушить приватность своих любимчиков и поговорить о запретном, размышляя о том, кто из членов группы является девственником, а кто уже давным-давно опытен в сексуальном плане. В итоге, армия сделала вывод…

Тэхён (Taehyung), Намджун (Namjoon) и Шуга (Suga), по мнению базы, явно имели интимные отношения с девушками, однако, их, наверное, было не слишком много, ведь это достаточно скромные и застенчивые парни. Хосок (Hoseok), Чимин (Jimin) и Джин (Jin), согласно убеждениям пользователей сети, являются главными обольстителями бэнда и, скорее всего, могут похвастаться огромным количеством женщин, с которыми провели время вместе. А про Чонгука (Jungkook) фаны и вовсе думают, что парень еще не начал вести половую жизнь, ведь его приняли в BigHit в слишком раннем возрасте. Он, можно сказать, не успел побыть тинейджером и насладиться всеми прелестями жизни молодого и свободного парня. К тому же, лейбл поставил запрет на какие-либо романтические отношения всех участников группы.

Что думаете об этом? Согласны ли с рассуждениями ребят из Quora?

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