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ЧП в Черновцах: в больнице произошел взрыв, пострадали люди


В городской больнице № 1 Черновцов произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

«Чрезвычайная ситуация! В городской больнице № 1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы», — написала она в Facebook.

Судя по комментариям под постом, взорвался баллон с кислородом. Один человек погиб, один пострадал.

ЧП в Черновцах: в больнице произошел взрыв, пострадали люди

Видео опубликовал в соцсети депутат горсовета Андрей Шалеев. Он также добавил, что причина пожара — не взрыв кислородного баллона. На месте находится руководство города, силовики, спасатели.


Других подробностей пока нет. О развитии событий «Факты» сообщат дополнительно.

Фото из открытых источников

Украина

По материалам: fakty.ua
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