Что? В финале «Холостяк» Тимати никого не выберет

Лидия Мартынова

Несмотря на то, что романтическое шоу «Холостяк» с участием рэпера Тимати еще не вышло в эфир, в сети уже известные некоторые интересные подробности проекта. Некоторая информация очень расстроила многих любительниц «Холостяка».

Съемки восьмой сезона шоу закончились совсем недавно, но в эфир «Холостяк» выйдет только в марте. Все участники и съемочная группа подписывают договор о неразглашении информации. Если кто-то «сольет» то, что происходило на проекте, то ему грозит крупный штраф. Правда, СМИ все-таки удалось узнать некоторые факты о новом сезоне.

Сначала стало известно, что на шоу будет новый ведущий Дмитрий Кохно. Позже стали известны имена двух участниц. Им стали красотки Дарья Погадаева и Мария Вебер. Правда, в сети ходит слух, что Тимати не выберет ни одну претендентку на свое сердце. Так, все 25 участниц уедут домой. Правдивая ли это информация или нет, пока непонятно. Некоторые издания ссылаются на Teleprogramma.pro. Якобы инсайдеры рассказали им последние новости. Отметим, что в шоу действительно такая практика присутствует. Например, Алексей Воробьев в финале не вручил никому розу.

А кто твой любимый «холостяк»?