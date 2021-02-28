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Девочки-двойняшки TwinsRussian о том, как нас называли в школе: «Доски, кожа да кости, аснорексички»

Девочки-двойняшки TwinsRussian о том, как нас называли в школе: «Доски, кожа да кости, аснорексички»

POPCAKE запускает новую рубрику «Я никогда не рассказывал о». В ней известные тебе блогеры, певцы, артисты и тикторкеры поделятся эксклюзивными историями из своей жизни, которые никогда и никому не рассказывали. Первыми гостьями нашей рубрики стали девочки-двойняшки Twinsrussian. Катя и Настя вместе ведут страницы в Instagram и TikTok и у них это отлично получается. Они по секрету рассказали нам одну интересную историю про свои сложные школьные времена.


Мы никогда не рассказывали историю о том, как нас называли в школе.

Банально, однако нас называли «досками», потому что мы были очень худыми. Из-за генетических особенностей и хорошего метаболизма. Мы с Катей никак не могли набрать вес, который соответствовал бы нормальным для нашего возраста параметрам.  Поэтому до 10 класса телосложение у нас было очень похоже на мужское. Именно из-за этого мы часто сталкивались с осуждением со стороны одноклассников и сверстников.

Было очень обидно слышать в наш адрес комментарии из серии «доски», «кожа да кости», «анорексички».  А иногда даже взрослые могли бросить пару неприятных фраз о нашем весе.  Люди не понимали, что изменить мы это никак не могли.

Наша проблема решилась сама, когда мы повзрослели. К моменту, когда мы закончили школу,  общество стало иначе относиться к худобе. Можно сказать, она вошла в моду. Теперь люди принимали нас такими, какие мы есть. Мы начали нравиться мальчикам и наша худоба стала нашим достоинством.


@twinsrussian

ДЕВОЧКИ,ЖИЗА,ДА?😬🐷 Угадай ,сколько мы весим ,а мы подпишемся ❤️👇🏼

♬ Такси — 🔥NGM🔥
Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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