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Дмитрий Певцов призвал оградить россиян от скандальных телепередач

Дмитрий Певцов призвал оградить россиян от скандальных телепередачДмитрий ПевцовФото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Актер Дмитрий Певцов заявил, что необходимо оградить телезрителя от скандальных телепередач. Об этом он рассказал в интервью порталу «Слово и дело».

По словам артиста, вместо того, чтобы показывать россиянам «потные малаховские передачи» и «Дом-2», на телевидении нужно культивировать добро, радость и надежду.

Он убежден в необходимости подвергать цензуре все, что преподносится массовому зрителю. «В этой комиссии могут быть представители культурного сообщества, искусствоведы, правоведы и обязательно представители основных церковных конфессий, и таким триумвиратом они решат, что важно и нужно людям. Как обезопасить неокрепшие души от масс-культа», — подчеркнул Певцов.

Кроме того, актер посоветовал помогать нуждающимся, чтобы почувствовать свою значимость в этом мире.

В декабре 2020 года Певцов призвал похоронить Ленина и намекнул на некий заговор. В беседе с журналистами News.ru он согласился с тем, что тело революционера необходимо предать земле.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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