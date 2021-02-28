Доктор Мясников дал советы по подготовке к анализу крови

Вадим Карасев

Александр МясниковФото: РИА Новости / Владимир Песня

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников, более известный как Доктор Мясников, в эфире телеканала «Россия 1» дал советы по подготовке к анализу крови. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщает «Газета.ру».

Врач рекомендовал уточнять заранее, нужно ли приходить на сдачу анализа утром голодным, потому что необходимость в этом бывает не всегда. Такое требование надо соблюдать при проверке уровня глюкозы или холестерина. Также Мясников рекомендовал перед анализами сообщать врачу о препаратах, которые вы принимаете, и отказаться от алкоголя.

Кроме того, доктор посоветовал не пытаться самостоятельно понять результаты исследований, а показать их специалисту.

Ранее Мясников перечислил опасные для здоровья продукты. В перечень вошли домашние консервы и различные соления, поскольку они могут стать причиной пищевого ботулизма — интоксикации, вызываемой в результате попадания в организм ботулотоксинов, которые считаются самым страшным ядом в мире.