Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Доктор Мясников перечислил опасные для здоровья продукты

Доктор Мясников перечислил опасные для здоровья продукты

Доктор Мясников перечислил опасные для здоровья продуктыФото: Владимир Песня / РИА Новости

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников, более известный как Доктор Мясников, в эфире телеканала «Россия 1» перечислил опасные для здоровья продукты. Об этом сообщает РИА Новости.

В перечень вошли домашние консервы и различные соления, поскольку они могут стать причиной пищевого ботулизма — интоксикации, вызываемой в результате попадания в организм ботулотоксинов, которые считаются самым страшным ядом в мире. По словам специалиста, человек может отравиться после употребления зараженной еды, которая не была должным образом приготовлена или разогрета. Более того, это может привести к летальному исходу.

Мясников отметил, что от ботулотоксинов можно избавиться после кипячения консервной банки, поскольку эти вырабатываемые бактериями вещества не переносят высокие температуры. «А как же грибочки, спросите вы? А это уж на ваш страх и риск…Это русская рулетка», — добавил он.

Кроме того, медик напомнил об опасности употребления колбас, соленой и копченой рыбы, поскольку по внешнему виду и по запаху данных продуктов невозможно определить наличие токсичных веществ. Специалист отметил, что риск отравления может снизить правильное питание.

Ранее в феврале доктор Мясников раскритиковал врачей из российских поликлиник. По его мнению, специалисты неправильно лечат бронхит, выписывая пациенту антибиотики цефалоспоринового ряда.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Госдуме предложили юридически закрепить предвыборные обещания депутатов
В Госдуме предложили юридически закрепить предвыборные обещания
На российском нефтяном месторождении прорвало трубопровод
На российском нефтяном месторождении прорвало трубопровод
Доктор Мясников перечислил опасные для здоровья продукты
Доктор Мясников перечислил опасные для здоровья продукты
Лавров пожаловался Совету Европы на нарушение прав русскоязычного населения
Лавров пожаловался Совету Европы на нарушение прав русскоязычного
Российский вертолет разбился в Сирии
Российский вертолет разбился в Сирии
В Минобороны отреагировали на сообщение о крушении российского вертолета в Сирии
В Минобороны отреагировали на сообщение о крушении российского
Оборонпром показал эскизы нового ударного беспилотника "Аргумент"
Оборонпром показал эскизы нового ударного беспилотника "Аргумент"
Российским банкам разрешат добавлять карты "Мир" к Apple Pay
Российским банкам разрешат добавлять карты "Мир" к Apple Pay
Роскосмос показал видео пуска "Союза" при сильнейшем ветре
Роскосмос показал видео пуска "Союза" при сильнейшем ветре
На помощь пришли спасатели животных: в Киеве вспыхнул пожар в бывшей тюрьме НКВД
На помощь пришли спасатели животных: в Киеве вспыхнул пожар в бывшей
Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до октября
Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до октября
В России выявили 11 359 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 11 359 новых случаев заражения коронавирусом

Топ на сегодня

Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Влада Кадони уволили с ТНТ
Влада Кадони уволили с ТНТ
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
В крупнейшем городе Новой Зеландии введут карантин из-за случая COVID-19
В крупнейшем городе Новой Зеландии введут карантин из-за случая

Еще по теме

Доктор Мясников перечислил опасные лекарства
Есть селедку по субботам разрешил доктор Мясников
Доктор Мясников назвал самый полезный продукт
Доктор Мясников назвал способ выявления опасных родинок