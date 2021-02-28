Доминикана решила отгородиться от Гаити стеной

Вадим Карасев

Фото: Ricardo Rojas / Reuters

Президент Доминиканской республики Луис Абинадер анонсировал строительство стены на границе с Гаити для борьбы с незаконной миграцией и трансграничной преступностью. Об этом он заявил в ходе выступления перед парламентом, которое опубликовано на странице главы государства в Twitter.

Он пообещал, что во второй половине 2021 года будут усилены меры безопасности на границе с соседней страной. Они будут сочетать физические и технологические средства, в том числе двойную стену на наиболее конфликтных участках, в дополнение к датчикам движения, камерам распознавания лиц, радарам и инфракрасным системам.

По прогнозам доминиканского лидера, эти ограничения позволят в ближайшие два года положить конец нелегальной миграции, незаконному обороту наркотиков и транзиту краденого транспорта.

Бывший президент США Дональд Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году. Он вводил режим ЧП на территории страны, чтобы перераспределить средства из других проектов. Летом 2019-го Верховный суд одобрил выделение 2,5 миллиарда долларов из фондов Пентагона на строительство стены. Нынешний хозяин Белого дома Джо Байден остановил строительство стены.

Также стену строила Греция, чтобы предотвратить массовое нарушение границы мигрантами с турецкой стороны.