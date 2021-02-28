Екатерина Диденко о годовщине смерти мужа: «Кто-то ждет от меня хайпа и веселья»

Лидия Мартынова

Сегодня Екатерине Диденко исполнилось 30 лет. Отмечать день рождения провизор не будет, ведь ровно год назад трагически ушел из жизни ее муж. В личном блоге вдова вспомнила покойного супруга и поделилась семейным фото.

По словам Екатерины Диденко, сегодня у нее совсем нет настроения. Как отметила блогер, ее голова полностью забита мыслями о муже Валентине. «Кто-то ждет от меня хайпа и веселья. Наверное, я вас разочарую, но этого не будет. Мне уже начали писать советы, как лучше себя вести в этот день. А кто-то продолжает пытаться привлечь к себе внимание изо всех сил, мерзко хайпуя на нашей трагедии. Вы знаете, за этот год не было ни одного дня, когда бы я не вспомнила сама или мне не напомнили о случившемся год назад, о муже, ребятах, которые погибли. Это невозможно забыть», — написала провизор.

Диденко подчеркнула, что если б она могла все вернуть назад — вернула бы не раздумывая. «Сегодняшний день навсегда будет днем воспоминаний той жизни. День рождения теперь действительно грустный праздник. Да, ничего не изменить. Да, нужно жить дальше. И слава Богу, мне есть ради кого жить. Но, от этих мыслей ни капли не становится легче», — добавила Екатерина.

Напомним, Екатерина прожила в браке с Валентином 11 лет. Ее жизнь кардинально изменилась ровно год назад. Тогда провизор позвала друзей в сауну, чтобы весело отметить собственный день рождения. В разгар вечеринки супруг блогера бросил в бассейн 25 килограммов сухого льда. После этого несколько гостей нырнули в воду… и тут же стали задыхаться. В итоге погибли три человека, в том числе муж Диденко — у них начался отек легких.

После трагедии Екатерина долго ходила к психологу. «У меня сейчас на душе такое состояние пустоты. Если раньше у меня было много сил, то сейчас у меня эти силы кончились. Я просто лежу в нашей комнате, смотрю на все портреты. Я не знаю, что будет дальше», — делилась провизор.

Диденко все же сумела взять себя в руки ради детей. Женщина воспитывает четырехлетнюю дочь Настю и двухлетнего Сашу. Более того, Екатерина смогла начать новые отношения — с лета прошлого года она встречается с актером Владом Черных.