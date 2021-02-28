Федор Стрелков заговорил о дуэте с Ольгой Бузовой

Вадим Карасев

Федор Стрелков не унывает и продолжает мечтать о звездной карьере на сцене даже после того, как его лишили права петь песню «Космос». Вдохновением для него, как и для других мечтателей о сцене, выпустившихся с телестройки, служит Ольга Бузова. И Стрелков уверен, что у них получился бы великолепный дуэт, который никого бы не оставил равнодушным.

«Кто жестоко обманул Федю и заставил его в поверить, что он певец?», «Максимум своей подруге петь, а не на эстраде», «Надоели домовские недопевцы», - высказываются зрители.

Экс-участник все еще намерен стать известным исполнителем. От выпуска песни «Космос» пришлось отказаться, так как права на нее принадлежат Дом 2. Зато Федя Стрелков быстро обзавелся другой песней, которую намерен представить поклонникам в самом скором времени. Он не сомневается в успехе и старательно работает над записью, пишет newstes.ru.Федя не исключение. Многие экс-участники мечтают связать свое будущее с эстрадой. Особенно когда смотрят на Ольгу Бузову, в таланте которой не сомневается разве что она сама. Если у нее получилось, почему бы и нам не запеть, сказала как-то Ольга Рапунцель, и Федя явно рассуждает аналогичным образом.В мечтах у Стрелкова запись дуэта с ведущей. Ему кажется, что они способны выдать нечто экстраграндиозное. Но если он в таком дуэте заинтересован, то Бузова на него может согласиться разве что из благотворительности, так как никаких выгод это сотрудничество ей не несет. Проект уже закрыт, Стрелков отработанный материал, а Бузова пела дуэтом с самим поп-королем Филиппом Киркоровым. Зачем ей Стрелков?На проекте к Стрелкову благоволила Ольга Орлова. Логичнее обратиться за помощью к ней. Или тот факт, что ее эстрадная карьера, пусть она и в разы талантливее Бузовой, уже осталась в прошлом? В любом случае Феде нужно постараться, так как путь на музыкальный Олимп усеян конкурентами. Дима Дмитренко уже презентовал свой хит, Женя Ромашов снимает клип, Максим Моргенштерн готовится к съемкам первого музыкального видео. И это далеко не все. Есть еще Алина Галимова, Майя Донцова и прочие, и прочие, и прочие...