Foreign Policy назвал "Северный поток — 2" способом выживания для Берлина

Алексей Вольцев

. США напрасно надеются, что Германия откажется от газопровода "Северный поток — 2", так как для немецких политиков реализация проекта станет единственным способом избежать созданных ими кризисов, пишет Foreign Policy.

Как отмечает автор материала Джереми Стерн, республиканцы уверены, что остановить строительство магистрали позволят американские санкции против Берлина. Демократы, в свою очередь, полагают, что положить конец проекту можно и без ограничительных мер, достигнув компромисса с немецкой стороной. При этом американцы сходятся в абсолютной уверенности в том, что в этом вопросе США в любом случае победят, а Германия отступит.