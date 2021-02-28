Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы

Влада Некрасова

Находящийся в СИЗО бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что не получал поздравительных телеграмм на день рождения, по его словам, ему не пришло ни одного актуального письма с Нового года, сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил находящегося в СИЗО Фургала с днем рождения и направил ему телеграмму. Политик пообещал, что партия продолжит прикладывать все силы, чтобы облегчить судьбу экс-губернатора.





"Сергею Фургалу, который сейчас находится в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово"), с его слов, не пришло ни одной поздравительной телеграммы или письма ни на Новый год, ни на день рождения, ни на День защитника Отечества. Ему вообще не пришло ни одного актуального письма с Нового года, кроме шести открыток", - написал правозащитник в своем Telegram.

Он добавил, что ему поступило более сотни поздравлений в адрес экс-губернатора и просьб проверить, пришли ли Фургалу поздравительные письма в СИЗО.

Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным он себя не признает.