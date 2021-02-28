Гарик Харламов – расставание со Светиковой, развод с Юлией Лещенко и Кристиной Асмус

Анастасия Иванова

В последнее время чаще, чем провокационные шутки, в Сети обсуждают личную жизнь шоумена. Когда Гарик Харламов разводился в первый раз, многие винили в этом Кристину Асмус. В прошлом году артист расстался и с актрисой, и теперь поклонники гадают, почему именно.

У Гарика Харламова практически два дня рождения — долгое время даже на официальном сайте артиста было указано 29 февраля, но сам Харламов позднее опроверг информацию, сказав, что появился на свет на день раньше. И это далеко не единственная несостыковка в биографии знаменитости.

Как вышло, что Гарик забыл русский язык, формально стал двоеженцем и трижды сменил имя? Почему из счастливого мужа Кристины Асмус юморист вновь превратился в холостяка? В юбилей шоумена отвечаем на все интересующие поклонников вопросы.

Жизнь в Америке и слава в России

Харламов кажется безумно смешным человеком: в какой бы программе он ни появился, о чем бы ни завел речь — ведущие и зрители хохочут до упаду. Все потому, что шоумен умеет с самоиронией рассказывать о самых неудобных случаях в жизни. А ведь казусы начали происходить с ним с самого момента рождения: сперва младенца назвали Андреем, а спустя три месяца, когда умер его дедушка, мальчика переименовали в Игоря, желая таким образом почтить память покойного… Ну а через несколько лет дворовые друзья окрестили ребенка Гариком, что прилипло к нему на годы.

Игорь был подростком, когда его мама с папой развелись. Юрий Харламов решил уехать в США и взял сына с собой. В 14 Гарику посчастливилось поступить в театральную школу, где его обучал актер «Титаника» Билли Зейн. Однако звездой Бродвея Харламов не стал: подрабатывал в Америке продажей мобильников, был кассиром в «Макдоналдс».

Вернувшись в Москву, Гарик осознал, что подзабыл русский: пришлось буквально заново учить родной язык. По признанию артиста, даже в зрелом возрасте он продолжал писать с ошибками. Впрочем, на филфак Харламов все равно не собирался. Парень мечтал о театральном вузе, однако мама уговорила поступить в университет управления, сомневаясь, что артистическая карьера прокормит наследника.

Но от судьбы не убежишь: харизматичный студент смог проявить таланты в КВН, играя за «Сборную МАМИ» и «Незолотую молодежь». Здесь он получил прозвище Бульдог, которое перекочевало и в Comedy Club. Стоит ли отмечать, что успех шоу сделал артиста знаменитым в России и за ее пределами, а дуэт Харламова с Тимуром Батрутдиновым еще и вылился в программу «ХБ»?

Славы юмористических шоу оказалось недостаточно, и Гарик ринулся штурмовать кино. Начинал он с эпизодов в телефильмах и комедии «Самый лучший фильм», а в прошлом году покорил зрителей сериалами «Гусар» и «Зона комфорта». Также Харламов занимался дубляжом и озвучиванием мультфильмов. Неудивительно, что имя востребованного артиста фигурировало в списках Forbes.

Где еще часто можно встретить имя телезвезды, так это в светской хронике. На юмориста неоднократно жаловались обиженные знаменитости, которых он жестко высмеивал. Причем зачастую скандал начинался не с мемов, придуманных самим Харламовым, а с репостов чужих роликов. Так было с Витасом, видеопародию на которого Гарик разместил на своей странице, и с Ларисой Гузеевой.

В случае с певцом резидент Comedy принес извинения, отметив, что не он автор пошлого ролика, и на этом история закончилась. А вот с Гузеевой вышло иначе: чужое видео, где фрагмент из мультфильма «Простоквашино» сопровождался аудиодорожкой из «Давай поженимся!», после публикации в аккаунте Харламова вызвало такой шквал критики, что он решил, что теперь просто обязан продолжить троллинг Ларисы Андреевны. Нарезки из телешоу и пародии на ведущую стали постоянным контентом в микроблоге Гарика, как бы ни возмущались Роза Сябитова и сама Лариса Гузеева, заявившая, что артист ее попросту «задолбал».

«Уважаемая Лариса, спасибо за историю, — отвечал Гарик после эфира «Давай поженимся!», в котором Гузеева обратилась к нему с экрана. — И если я вас задолбал, то вы меня никогда не задолбаете. Будьте здоровы и живите всегда».

Шутить над программами Гузеевой и Елены Малышевой, в подробностях рассказывать про лечение геморроя, камни в почках и падение в фекалии в биотуалете — казалось, запретных тем для Гарика не существует. Впрочем, о личной жизни он рассуждал не столь откровенно.

Угасание чувств или другая женщина?

Первой настоящей любовью Гарик Харламов называл Светлану Светикову. Они встречались 2,5 года, несмотря на запреты родителей Светланы: мама с папой по какой-то причине решили, что Гарик не подходит певице. Скандал в семье достиг апогея, когда не привыкшая к ограничениям Светикова ушла из дома и съехалась с бойфрендом. По словам артистки, разрыв отношений с близкими оказался для нее невыносимым испытанием, поэтому в конечном итоге она бросила Харламова.

Вскоре Гарик начал встречаться с Юлией Лещенко, работавшей менеджером в московском ночном клубе, а спустя почти пять лет отношений — женился на ней. К слову, в интервью Юля упоминала прошлые отношения Харламова, отмечая, что со Светиковой он разошелся вовсе не из-за давления родителей, а из-за измены певицы.

«Он сильно переживал, что Света ушла от него к более статусному и взрослому мужчине, — говорила Лещенко. — «Измена — это предательство. Я никогда не смог бы причинить человеку такую боль, которую тогда испытал», — делился он со мной».

Разумеется, эту историю из прошлого Юля подняла не просто так. Рассказывая о семье, женщина описывала Харламова как человека отрешенного, занятого карьерой. Лещенко утверждала, что сама организовывала свадьбу, устраивала вечеринки с общими друзьями, занималась покупкой одежды, пока супруг пропадал на съемках, чтобы, собственно, обеспечить возлюбленной достойный уровень жизни.

Летом 2012-го Лещенко встревожилась: чувствовалось какое-то напряжение в отношениях, которое поначалу можно было списать на усталость. Гарик и правда был очень занят на съемках, так что предложил супруге отправиться одной в путешествие. А когда она вернулась, то услышала от возлюбленного фразу «Нам надо расстаться». Мотивировал решение Харламов тем, что жена стала ему как сестра. Однако уже на следующий день юморист дал задний ход, и влюбленные помирились.

«Существуем дальше: муж все время на съемках, а дома как выжатый лимон. И я его жалею, неудобно сказать: «Пойдем в ресторан» или «Давай проведем ночь любви». Но периодически мы мечтаем о сыне… Сейчас я понимаю: Гарик все еще пытался зачать со мной ребенка, а сам уже встречался с Кристиной Асмус! Где-то через месяц лежим рядом на кровати. Он закачивает фотки с телефона в компьютер. На экране мелькают его съемочные образы из шоу. И вдруг между его героями четырех- и пятидневной давности возникает лицо девушки: белые волосы, улыбка, вытаращенные глаза… Без грима я тогда и не узнала в ней Кристину Асмус», — делилась Юлия.

По словам Лещенко, Харламов мгновенно удалил компрометирующий снимок, а в ответ на расспросы, уверял, что женщина на фото супруге просто почудилась. Юлия не поверила, но предпочла спустить ситуацию на тормозах. Еще несколько месяцев отношения продолжались с переменным успехом, пока, наконец, пара не разъехалась.

Вскоре в прессе появились сообщения о романе артиста с Кристиной Асмус, который якобы длился уже год. Асмус окрестили разлучницей, но юморист вступился за нее, отметив, что уже три месяца не живет с супругой и находится в состоянии бракоразводного процесса. Лещенко же позднее говорила, что считала разрыв временным и продолжала надеяться на воссоединение…

Как только Гарик получил бумаги о расторжении брака, то сразу узаконил отношения с Асмус. Он не знал, что Юлия успела подать иск об аннулировании развода, который удовлетворил суд. Так и вышло, что формально Харламов превратился в двоеженца. Впрочем, проблема быстро разрешилась, и актриса стала единственной супругой шоумена.

Второй развод

Постепенно ситуация с некрасивым расставанием подзабылась, пользователи Сети прекратили называть Кристину разлучницей и даже искренне полюбили пару Харламов-Асмус, особенно, после рождения у влюбленных дочки Насти. Правда, просуществовал звездный союз всего семь лет…

О сложностях в отношениях супругов заговорили после выхода на экраны скандального фильма «Текст», где Кристина снялась в пикантной сцене. Гарик уверял, что спокойно относится к работе жены и не принимает происходящее на экране за реальность. Однако когда летом 2020-го в микроблогах пары появились посты о расставании, многие связали случившееся именно с темной славой кинопроекта.

«У нас не было какого-то громкого прецедента перед разводом. Все произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми. Не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь: вы из разных миров. В силу того, что мы, слава Богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов. Настя до сих пор не знает, что мама и папа расстались. Мы расскажем ей, но сделаем это деликатно», — откровенничал шоумен в шоу Данилы Поперечного на YouTube.

Точка была поставлена в конце октября, когда пару официально развели. Теперь в Сети муссировали не причины разрыва, а инициатора. Поначалу поклонники «голосовали» за Гарика, но адвокат Асмус Марина Дубровская отмела эту версию.

«Инициатором бракоразводного процесса является Кристина. Игорь на протяжении долгих месяцев с этим решением был не согласен и еще в августе 2020 года, когда мы уже активно находились в суде, пытался наладить отношения с супругой. Но Кристина приняла решение остаться друзьями ради дочери. Кристина все время проводит с дочкой, также у нее крайне напряженный рабочий график. Плюс сложно перенесла коронавирус. Когда у нее появится немного времени, она планирует дать комментарий на эту тему, чтобы больше не было попыток искажения информации», — делилась со «NewsTes.ruом» правозащитник.

Вскоре на просторах Интернета начали обсуждать даже не рухнувший второй брак Харламова, а его новый «роман» — с Яной Кошкиной. Слухи Гарик решительно опроверг, чему охотно поверили пользователи: Яне то и дело приписывали отношения с известными юмористами. Кристину Асмус и вовсе заподозрили в связи с Алексеем Учителем, что тоже оказалось далеко от правды.

Гарик продолжает активно участвовать в жизни дочки и появляться на семейных праздниках вместе с бывшей женой. На звездных вечеринках он держится бодро, так что называть артиста несчастным и подавленным — как минимум странно. Однако некоторые поклонники уверены, что Харламов просто умело скрывает свою тоску на публике, а на самом деле — глубоко переживает крах брака. Так или иначе, смеем предположить, что искрометное чувство юмора и природный оптимизм помогут шоумену преодолеть любые трудности.