Год после трагедии с сухим льдом! Екатерина Диденко о погибшем муже: «Кто-то ждет от меня хайпа и веселья»

Алексей Вольцев

Сегодня свой день рождения отмечает Екатерина Диденко. Девушке исполняется 30 лет, а это значит, что прошел ровно год, как трагически погиб ее муж. У себя в Instagram Диденко вспомнила покойного супруга и выложила трогательный снимок.

Валентина отметила, что несмотря на юбилей, у нее совсем нет настроения. Все ее мысли только о погибшем супруге Валентине. В микроблоге Диденко заявила, что сегодня не будет никакого хайпа и веселья. По ее словам, за этот год не было ни дня, когда она не вспоминала бы о погибшем супруге.

«Кто-то ждет от меня хайпа и веселья. Наверное, я вас разочарую, но этого не будет», — заявила блогер.

С грустью Екатерина подчеркнула, что если бы могла вернуть время назад, то сделала бы это без сомнения. Сейчас ей есть ради кого жить, но от этой мысли блогер не чувствует себя лучше. Напомним, год назад в разгар вечеринки супруг Валентин бросил в бассейн 25 килограммов сухого льда. После чего он нырнул в воду и задохнулся. Вместе с ним погибли еще два человека.

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