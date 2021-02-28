Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 1 по 7 марта 2021 года

Вадим Карасев

Василиса Володина — одна из самых популярных астрологов в России. Ее прогнозы всегда оптимистичны и полны интересных и важных советов. Старайтесь следовать ее простым рекомендациям на первую неделю весны, чтобы провести этот период максимально успешно.

Первое, о чем следует помнить в марте и в начале весны в целом, — от всего лишнего необходимо избавляться. Начать эту благоприятную неделю стоит не с выброса старых и ненужных вещей и уборки, а с себя. Речь идет об очищении энергетики от негатива, избавлении от неудач и проблем посредством трех простых способов. Только после этого можно приступать к внешней очистке.

Овен

На первой неделе марта Овны будут одними из самых удачливых людей. Им удастся найти ключ к пониманию всего происходящего. Это будет время, когда их словно осенит — у них появится невероятная идея, осознание важных вещей. Если придется встретиться с трудностями, то для их преодоления нужно будет научиться мыслить позитивно. Только оптимизм может спасти Овнов от проблем и сделать их более харизматичными. Если от этих людей будет веять легкостью, они станут самыми востребованными у противоположного пола.

Телец

Тельцами в начале марта овладеет финансовый и деловой голод. У них появится мотивация, новые цели. Чтобы повысить уверенность и шансы, можно воспользоваться аффирмациями на успех. Стоит лишь помнить, что они максимально эффективны лишь в том случае, если ими пользуются в течение долгого времени. Тельцам улыбнется удача в амурной сфере. Это будет прекрасное время для свиданий, перевода отношений на новый уровень. Всем, кто уже в отношениях, стоит дать возможность второй половинке встать у руля.

Близнецы

У Близнецов начинается период духовного развития. В эти семь дней они смогут докопаться до истины, проанализировав свое поведение и доверившись интуиции. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Близнецам следовать семи духовным законам успеха. Это приблизит их к пониманию своего текущего положения в жизни и даст им возможность осознать перспективы развития. Нужно как можно больше времени проводить с семьей, дома. Всем одиноким Близнецам будет еще проще достичь просветления, ведь никто им не станет в этом мешать.

Рак

Звезды и планеты создадут благоприятные условия для искупления кармических долгов. Ракам удастся исправить свои плохие поступки перед Вселенной, искупить грехи. Это идеальное время для того, чтобы просить прощения у близких, совершать добрые поступки. Главное, чтобы они шли от чистого сердца. Если вдруг будут часто появляться неурядицы, можно воспользоваться ритуалами на удачу на каждый день. Также в период с 1 по 7 марта полезно просить о помощи близких людей. Они точно не оставят Раков в беде.

Лев

Львы — очень успешные люди. В начале марта их ждут невероятные победы на любовном и деловом фронтах. Это идеальное время для заключения сделок, дорогостоящих покупок, смены работы. Можно ходить на собеседования, искать новые источники доходы, увлечения. Перво-наперво им стоит избавиться от негативных установок. Пришла пора перестать говорить себе «не могу», «не умею», «не хочу». Нужно взять волю в кулак и использовать каждую, даже самую малую возможность себе во благо.

Дева

Дев ожидает очень яркий период. Можно назначать деловые встречи, покупать недвижимость и электронику, обновлять гардероб, работать над внешностью. Энергетический фон максимально созидательным станет в пятницу, субботу. Планеты и звезды войдут в гармоничное взаимодействие. В начале недели этим людям стоит навести порядок в документах, удалить лишние письма в электронной почте и в целом провести информационную чистку. Также полезными для укрепления биополя будут упражнения из йоги.

Весы

Большой успех ждет Весов, которые работают с клиентами и много общаются с людьми в целом. Конец недели идеально подойдет для активного отдыха — можно покататься на лыжах, погулять, сходить в спортзал, в бассейн. Своими успехами с 1 по 7 марта лучше делиться с близкими. Не нужно бояться разделять позитив с теми, кого любят Весы, — близкие люди их не сглазят. В начале марта людям этого Знака придется много общаться. Нужно поработать над своим имиджем. Это поможет запрограммировать энергетику на успех.

Скорпион

В любви можно смело брать инициативу в свои руки. В случае непредвиденных ситуаций лучше обращаться за помощью к шестому чувству. Эта неделя идеально подходит для духовных практик. Они помогут Скорпионам ответить на важные вопросы относительно их будущего, прошлого и настоящего. Не исключено, что на этой неделе к Скорпионам придет мощное вдохновение. Они захотят выбиться в лидеры. Людям этого Знака будет очень легко находить общий язык с окружающими. Большое внимание стоит уделять здоровью.

Стрелец

Стрельцам стоит быть осторожнее за рулем в пятницу и субботу. В эти два дня их могут на непродолжительные сроки покидать внимание и удача. Советы астрологов на каждый день помогут вернуть фортуну в нужный момент. Любую работу стоит делать быстро и качественно. Если делегировать полномочия, другие люди сделают ее не так хорошо. Нужно надеяться на себя и не уповать на волю случая. На этой неделе можно вкладывать деньги в обучение, в поездки и новые эмоции. На выходных лучше побыть с семьей.

Козерог

Амурная сфера жизни выйдет для Козерогов на первый план. Сильные ритуалы на любовь помогут привлечь новые чувства. Всем, кто находится в отношениях, желательно делать все возможное для того, чтобы вторая половинка чувствовала себя комфортно. Это очень важно, так как в таком случае человек будет меньше выходить из себя и нервничать. Не исключено, что Козерогов поглотят домашние дела — что-то может сломаться, что-то придется купить. Не нужно нервничать по пустякам и пытаться избежать ответственности.

Водолей

У Водолеев в семейной жизни тишь да гладь. Зато в сфере финансов ожидаются взлеты и падения. Самое важное сейчас для этих людей — умение находить компромиссы в общении с сослуживцами, начальством. Нужно отстаивать свое мнение, но как можно мягче. Все, что нужно Водолеям — действовать в привычном ритме, обходя стороной людей, которые не прощают обид. Самим же Водолеям стоит прощать всех. Окружающие увидят это великодушие и проникнутся уважением к представителям данного Знака Зодиака.

Рыбы

Денежная сфера и любовь для Рыб станут равнозначными. Им нужно пытаться преуспеть и там, и там. Это будет не сложно. В финансовой сфере можно воспользоваться мудрыми советами на привлечение денег. В любви очень важно выглядеть с иголочки и любить себя. Нужно нравиться самим себе, чтобы окружающие тоже начали подмечать в Рыбах нечто прекрасное. Эта неделя идеально подходит для обращения в суд, решения юридических проблем. Стоит сфокусироваться на самом важном и не искать отговорок, не давать пустых обещаний.