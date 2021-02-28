Инфекционист перечислил причины новой вспышки заболеваемости COVID-19 весной

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Снижение иммунитета после зимнего сезона, депрессивные состояния, дефицит физических нагрузок на свежем воздухе и исчезновение антител после COVID-19 будут способствовать новой вспышке заболеваемости. Об этом предупредил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в разговоре с «Аргументами и Фактами».

По его словам, к весне у большинства населения снижается иммунитет. «Зимой мало солнца, значит, мало вырабатывается витамина D. Плюс у людей обычно весной наблюдается нехватка других витаминов», — объяснил инфекционист. Также он обратил внимание на то, что установившиеся морозы не способствовали длительным прогулкам, а при нахождении дома иммунитет ослабевает. Кроме того, весной ожидается сезонная вспышка ОРВИ, что дополнительно нагрузит защитную систему организма.

Тимаков обратил внимание и на то, что не все люди, которые переболели COVID-19, выработали полноценный иммунитет, и уже зафиксированы случаи повторных инфицирований. По его прогнозу, охватить прививками больше половины населения удастся к середине лета, а до этого момента важно не допустить повышенную вирусную нагрузку.

Помимо этого угрозу представляют новые штаммы вируса, в особенности британский. «Однозначно, эти вирусы придут к нам позже. Не может быть такого, чтобы они присутствовали во многих странах и обошли Россию стороной», — указал он.

В связи с этим врач призвал россиян не расслабляться до тех пор, пока не будет сформирован полноценный популяционный иммунитет. «Хотя бы до теплых солнечных дней, когда мы больше будем защищены от вируса погодными условиями, плюс постоянно сможем проветривать помещения», — добавил Тимаков. По его словам, морозные дни помогли снизить число заболевших, поэтому весной произойдет закономерное повышение. «Надеюсь, что оно будет не таким, как этой осенью или прошлой весной, но исключать его не стоит», — заключил инфекционист.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что третья волна коронавируса станет возможна, если люди проявят неосторожность. Она отметила, что сейчас вторая волна показывает снижение по всему миру. Однако, поскольку коллективный иммунитет у человечества еще не выработался, риск третьей волны существует.