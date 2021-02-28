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Ира Пингвинова считает, что повторяет судьбу героини «Москва слезам не верит»

Ира Пингвинова считает, что повторяет судьбу героини «Москва слезам не верит»

Ира Пингвинова обожает представать перед окружающими в роли жертвы, но ее последнее высказывание настолько шокировало пользователей, что некоторые превратились в хейтеров, сами того не желая. Экс-участница заявила, что повторяет судьбу героини Веры Алентовой из фильма «Москва слезам не верит» и даже объяснила, почему так считает.

Не хочется экс-участнице прощаться с полюбившимся ей образом жертвы, который так активно поддерживали на телестройке, что даже разрешили стать последним ЧГ и получить миллион рублей. Дима Чайков не комментирует все жалобы Иры Пингвиновой, а та настолько прониклась восхищением и жалостью к себе, что вообразила себя Катей Тихомировой, пишет newstes.ru.
По словам Иры, присутствует удивительное сходство между ее судьбой и судьбой главной героини культового фильма «Москва слезам не верит». Она тоже одна растит ребенка, рожала в том роддоме, что и Катя, и тоже добьется всего самостоятельно. Кто бы напомнил Ире, что единственное общее между ними - это то, что они обе представительницы слабого пола.

Пингвинова понятия не имеет о работе на заводе, тем более совмещать ее с учебой и воспитанием ребенка. Отец ее ребенка не отказывался от нее и малышки, не предлагал сделать аборт и не исчезал из ее жизни, а всю ночь дежурил под роддомом, когда она рожала. Она сама не захотела с ним общаться, лишила общения с дочерью. И мама Димы Чайкова очень хотела видеть внучку, взяла отпуск, купила ей подарки и мечтала о встрече, но Ира отказалась даже по телефону с ней общаться.

«Я так прониклась этим фильмом, она тоже плакала и не спала ночами, осталась одна с дочкой, но смогла всего сама добиться», - рассуждает Пингвинова.

А еще Ире не приходится жить в общежитии, под боком у нее мама, а по ночам она не сидит над учебниками, чтобы чего-то добиться, а гуляет по ночным клубам и дням рождения коллег по шоу. И успевает поконфликтовать с беременной Настей Паршиной, при этом удивляясь, почему в этой ситуации не жалеют именно ее.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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