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Ира SURAMURA о новом треке «Магия» и хайпе на насилии: «Ничего в этом такого нет»

Ира SURAMURA о новом треке «Магия» и хайпе на насилии: «Ничего в этом такого нет»

Ира SURAMURA из блогерского дома “ContentClan” практикует чёрную магию и не сочувствует Инстасамке

Блогерский дом музыкантов или музыкальный дом блогеров? В любом случае, “ContentClan” собрал в себе поющих тиктокеров, и Ира SURAMURA первой из них выпустила свой дебютный трек.

— Ира, твоя песня называется «Магия». В ней ты признаёшься, что ты — ведьма.

Пробовала ли ты проводить какие-то тёмные обряды?


— Да, конечно. В детстве мы играли с девчонками в «Зачарованных» и я действительно верила, что могу передвинуть мыслью предметы. А так, у меня бабушка занимается белой магией, и мне это очень интересно. Она каждый раз говорит, что передаст мне это по наследству.

— Сейчас тиктокеры активно заходят в музыку. После дуэта с Николаем Басковым Даня Милохин объявил, что хочет спеть с Джастином Бибером и призвал своих фанатов писать об этом Джастину во всех социальных сетях.

Как ты думаешь, удастся ли ему привлечь внимание Джастина? И с кем из западных звёзд ты сама хотела бы сделать фит?

— Мне кажется, вряд ли у него получится фит именно с Джастином. А вот с кем бы я хотела… Ох, это, конечно, тоже нереально всё, но я бы хотела фит с Бруно Марсом, Джастином Тимберлейком, Эдом Шираном. Обязательно с мужчиной.

— Если некоторые блогеры хайпятся на фитах с любимыми певцами их бабушек, то другие предпочитают скандалы. Например, история Инстасамки, облитой зелёнкой. Ты веришь ей или считаешь, что это срежиссировано ради хайпа?

— Не знаю, хайп это или нет, но ничего такого уж страшного в том, что с ней произошло, я не вижу. Это довольно забавная ситуация.

— А могла бы ты сама ради хайпа пойти на что-то подобное?

— Ради хайпа могла бы, конечно, в этом ничего такого нет. И даже могла бы пойти на что-то ещё.

А как считаете вы, стоит ли хайповать на насилии?







Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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