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Японцы посчитали российские военные учения на Курилах подготовкой к нападению

Японцы посчитали российские военные учения на Курилах подготовкой к нападению

26 февраля начались российские военные учения на островах Южно-Курильской гряды. Минобороны предупреждало Токио о них заранее, но некоторые жители Японии восприняли маневры как подготовку к нападению, пишет издание КП.

Часть читателей популярных местных СМИ даже начали призывать к шагам на опережение. Один из комментаторов назвал всё происходящее провокацией в отношении Хоккайдо, и сказал, что японским властям стоит задуматься о том, что делать, "если русские напустят на Хоккайдо армаду беспилотных танков и дронов".

"Россия явно готовится к войне с нами. Так давайте и мы будем готовиться к войне с ней!", "То, что потеряно по результатам войны, и вернуть можно только войной! Нечего питать иллюзии" - поделились своим мнением японцы.

Ранее Япония выступала за передачу четырех островов Курильской гряды в качестве обязательного условия для подписания мирного договора. При этом в соответствии с декларацией 1956 года Советский Союз обещал вернуть только два острова. В Токио в 1990-х и 2000-х неоднократно называли этот вариант неприемлемым и отказывались вести по нему переговоры. Россия позже заявила об исключительном суверенитете над Курилами.

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По материалам: uposters.ru
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