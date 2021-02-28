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Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких "Байрактарах"

Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких "Байрактарах"
Военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал заявление генерального директора компании — производителя ударных беспилотников Bayraktar TB2 об их "неуязвимости" для российских РЭБ. Его слова приводит РЕН ТВ.


"Турецкий коммерсант не знаком с российскими системами радиоэлектронной борьбы. Так что его заявление — не более чем необоснованная реакция на падение "Байрактаров" в некоторых регионах, где они применялись", — подчеркнул специалист.

Он уточнил, что у России есть комплексы, позволяющие подавлять спутниковые и навигационные системы, которыми пользуются БПЛА, включая и "Байрактары".

зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2КМ", способный обнаружить одновременно 48 целей, сопроводить десять и уничтожить четыре. По словам специалистов, у турецких Bayraktar TB2 нет шансов уцелеть при попадании в зону действия этой техники.
Россия

По материалам: ria.ru
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