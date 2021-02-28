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Эксперты дали россиянам советы о том, куда инвестировать весной

Эксперты дали россиянам советы о том, куда инвестировать весной
Российским неквалифицированным инвесторам этой весной стоит обратить внимание на инструменты коллективных инвестиций: вложения в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) понятны и прозрачны, а также находятся под строгим контролем регулятора, советуют опрошенные РИА Новости эксперты.

"Инструменты коллективных инвестиций - паевые фонды - являются одними из тех инструментов, которые точно подходят для всех категорий инвесторов. Это понятный и прозрачный продукт, находящийся под довольно строгим контролем со стороны регулятора", - сказал руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК "Альфа-Капитал" Николай Швайковский.

Экономика

По материалам: ria.ru
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