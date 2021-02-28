Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперты назвали причины неожиданного падения рубля

Эксперты назвали причины неожиданного падения рубляФото: Pixabay

Российские эксперты назвали агентству «Прайм» причины, по которым рубль может неожиданно упасть в марте.

По мнению специалистов, с приходом весны на российскую валюту будут влиять те же факторы, что и в феврале: угроза санкций, вакцинация в странах мира и спрос на нефть. При этом расширение программ вакцинации будет способствовать росту спроса на рисковые активы, которым является и рубль.

Аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева считает, что сохранение мягкой монетарной политики ведущими центральными банками и масштабные меры фискальной поддержки экономики США сохранят статус драйверов роста для глобальных рынков. «Высокий аппетит к риску со стороны инвесторов будет поддерживать спрос и на российский рубль», — сказала эксперт.

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов считает, что фактором риска для рубля может стать рост доходностей на мировом рынке облигаций. «Рост доходностей создает неблагоприятную экономическую конъюнктуру и заставляет инвесторов продавать акции», — сказал он.

Будущее российского рубля определится после заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Так, от решения, которое примут министры картеля в ходе встречи, будет зависеть стоимость нефти, а значит и рубля.

На курс отечественной валюты также могут повлиять итоги саммита Европейского Союза, который состоится 25-26 марта. На нем запланировано специальное заседание, посвященное политике по отношению к России.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что американский доллар станет лучшей валютой для сбережений весной 2021 года. По его словам, россиянам не стоит полагаться на валюты европейских стран, а также развивающихся и сырьевых экономик, поскольку они в ближайшие 6-12 месяцев рискуют потерять в цене по отношению к доллару.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы
Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы
Россиян предупредили о мошенничестве в Clubhouse
Россиян предупредили о мошенничестве в Clubhouse
Эскалация на Донбассе: за сутки ранены 11 бойцов ВСУ
Эскалация на Донбассе: за сутки ранены 11 бойцов ВСУ
Эксперты назвали причины неожиданного падения рубля
Эксперты назвали причины неожиданного падения рубля
Николай Басков сочувствовал Даве и стебался над Лазаревым: старт проекта «Ну-ка, все вместе!»
Николай Басков сочувствовал Даве и стебался над Лазаревым: старт
Наталья Бочкарева: «Я не против пластики, но не наращивай задницу Джей Ло, если она тебе не идет»
Наталья Бочкарева: «Я не против пластики, но не наращивай задницу
Совфед предупредил о последствиях авиаудара США по Сирии
Совфед предупредил о последствиях авиаудара США по Сирии
В «Векторе» развеяли миф о защите от коронавируса
В «Векторе» развеяли миф о защите от коронавируса
Названы требующие обращения к врачу виды кашля
Названы требующие обращения к врачу виды кашля
Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море
Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море
Доминикана решила отгородиться от Гаити стеной
Доминикана решила отгородиться от Гаити стеной
Байден увидел «свет в конце туннеля» после одобрения третьей вакцины от COVID-19
Байден увидел «свет в конце туннеля» после одобрения третьей вакцины

Топ на сегодня

В Крыму заявили, что Байден поторопился с оценкой статуса полуострова
В Крыму заявили, что Байден поторопился с оценкой статуса полуострова
Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Влада Кадони уволили с ТНТ
Влада Кадони уволили с ТНТ
Прививку от коронавируса сделали 4 миллиона россиян
Прививку от коронавируса сделали 4 миллиона россиян

Еще по теме

Рубль вечером растет к доллару в район максимумов за месяц, евро стабилен
Курс рубля снизился к доллару и евро на фоне статистики из США
Эксперт: рубль проигнорирует рост цен на нефть
Рубль слабеет без факторов поддержки и слабом внешнем фоне