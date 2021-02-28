Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эскалация на Донбассе: за сутки ранены 11 бойцов ВСУ

Эскалация на Донбассе: за сутки ранены 11 бойцов ВСУ

В пятницу, 26 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим тишины. Об этом сообщили в штабе ООС.

Оккупанты применяли 120 мм минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В результате обстрела 7 военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения, еще четверо воинов — боевое травмирование.

Всех раненых бойцов оперативно доставили в госпиталь, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Под огонь боевиков попали позиции ВСУ в районе Песок, Луганского, Марьинки, Лебединского, Каменки и Невельского.

В районе Луганского, кроме обстрелов, оккупанты провели дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.

Напомним, 23 февраля вооруженные формирования РФ обстреляли из запрещенного вооружения позиции украинских военных и хутор Вольный в Луганской области. При взрыве мины погиб мирный житель.

А 24 февраля на позиции украинских военных на Донбассе проник российский наемник. Часовой сумел обезвредить врага, но и сам пострадал в стычке.

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы
Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы
Россиян предупредили о мошенничестве в Clubhouse
Россиян предупредили о мошенничестве в Clubhouse
Эскалация на Донбассе: за сутки ранены 11 бойцов ВСУ
Эскалация на Донбассе: за сутки ранены 11 бойцов ВСУ
Эксперты назвали причины неожиданного падения рубля
Эксперты назвали причины неожиданного падения рубля
Николай Басков сочувствовал Даве и стебался над Лазаревым: старт проекта «Ну-ка, все вместе!»
Николай Басков сочувствовал Даве и стебался над Лазаревым: старт
Наталья Бочкарева: «Я не против пластики, но не наращивай задницу Джей Ло, если она тебе не идет»
Наталья Бочкарева: «Я не против пластики, но не наращивай задницу
Совфед предупредил о последствиях авиаудара США по Сирии
Совфед предупредил о последствиях авиаудара США по Сирии
В «Векторе» развеяли миф о защите от коронавируса
В «Векторе» развеяли миф о защите от коронавируса
Названы требующие обращения к врачу виды кашля
Названы требующие обращения к врачу виды кашля
Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море
Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море
Доминикана решила отгородиться от Гаити стеной
Доминикана решила отгородиться от Гаити стеной
Байден увидел «свет в конце туннеля» после одобрения третьей вакцины от COVID-19
Байден увидел «свет в конце туннеля» после одобрения третьей вакцины

Топ на сегодня

В Крыму заявили, что Байден поторопился с оценкой статуса полуострова
В Крыму заявили, что Байден поторопился с оценкой статуса полуострова
Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Влада Кадони уволили с ТНТ
Влада Кадони уволили с ТНТ
Прививку от коронавируса сделали 4 миллиона россиян
Прививку от коронавируса сделали 4 миллиона россиян

Еще по теме

На Донбассе за сутки ранены четверо украинских военных
Боевики накрыли огнем позиции ВСУ под Водяным: много раненых
В штабе антитеррористической операции рассказали о текущей ситуации на Донбассе
Ситуация в АТО: украинские военные дали жесткий отпор агрессору