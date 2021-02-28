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Юдашкин рассказал подробности своего лечения: «У меня таргетная химия на всю жизнь»

Юдашкин рассказал подробности своего лечения: «У меня таргетная химия на всю жизнь»

Известие о том, что Валентин Юдашкин страдает от онкологического заболевания, появилось в социальных сетях несколько лет назад. Сам модельер, несмотря на это, отказывался говорить об опасной болезни и никак не комментировал свое состояние на публике. Однако, на днях он все же решился поведать поклонникам о том, как все происходило на самом деле и с чем ему приходится сталкиваться ежедневно.


«У меня постоянно таргетная химия так и идет. Я думаю, что это всю жизнь. Я к этому уже привык — если и так, то Слава Богу. Я не хочу ничего менять», — смиренно произносит художник.

Как выяснилось, близкие Юдашкина, впервые услышав о появлении онкологии у Валентина, пришли в шок. К тому же, он и сам справился с ужасной новостью не сразу.

«У всех была паника. После операции мне устроили день рождения — я был в цвет серых стен, сил не было даже сидеть. Когда начался поток слез — я тогда понял все», — цитирует модельера «СтарХит».

К счастью, в жизни знаменитости есть такие замечательные друзья, как Алла Пугачева. Она готова поддержать Юдашкина в любой момент и собрать множество гостей, чтобы он почувствовал себя так, будто в жизни ничего не изменилось. «Я тебе постель приготовила, будем отмечать вместе», — говорила Примадонна Валентину в те моменты, когда он оказывался от совместных празднований.

[media=https://www.instagram.com/p/CJeODvSLVaX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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