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Юрий Стоянов осудил раскрывшую заработки актеров звезду «Ворониных»

Юрий Стоянов осудил раскрывшую заработки актеров звезду «Ворониных»Юрий СтояновФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский актер Юрий Стоянов осудил звезду сериала «Воронины» Екатерину Волкову, раскрывшую заработки артистов театра и кино. В разговоре с порталом iReactor он назвал некрасивым обсуждение зарплат и гонораров коллег.

Артист не согласился с предложенным Волковой разделением актеров на четыре категории: начинающих, узнаваемых, звезд и мега-звезд. «Первая категория — хорошие актеры, вторая категория — плохие, третья категория — востребованные, а четвертые — невостребованные», — назвал собственную классификацию Стоянов. Также актер заверил, что «миллионы никто не получает».

По его словам, гонорары звезд могут казаться незаслуженными, однако имя одного человека может собрать кинотеатр, а другого, менее известного, станет причиной провала картины в прокате. «А что новичок должен получать столько же, сколько Александр Петров, который формирует зрительскую аудиторию огромной страны и заполняет кинотеатры, в том числе, своим участием? Слава Богу, уравниловка закончилась», — обратил внимание артист. Стоянов добавил, что уравнивание зарплат снизит мотивацию талантливых артистов, так как они не будут чувствовать себя нужными.

Ранее Волкова рассказала о заработках своих коллег. Так, если актер служит в труппе государственного театра, у него зарплата 25-30 тысяч рублей. Артист, участвующий в антрепризе, зарабатывает за выход. За один спектакль неузнаваемый актер получит 5-12 тысяч, а его узнаваемый коллега 25-50 тысяч.

Работа в кино, по ее словам, оплачивается по сменам, которые в среднем длятся 12-14 часов. Начинающие киноактеры получают не более семи тысяч рублей, в то же время те, у кого за плечами есть пара ролей второго плана, могут претендовать на 15-25 тысяч. Медийным актерам платят от 50 до 100 тысяч, а гонорар звезд доходит до 250 тысяч за смену.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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