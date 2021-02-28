Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка

Влада Некрасова

Финансовые мошенники придумывают все более изощренные способы воровства средств у держателей банковских карт. Поэтому не стоит терять бдительность и диктовать пин-коды и пароли от карты и интернет-банка, даже если собеседник представился работником "службы безопасности банка", рассказал агентству "Прайм" советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Константинов.





"На мой взгляд, лучше положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно по проверенному номеру. В противном случае вы практически со 100 процентов гарантией можете лишиться части средств (в лучшем случае) со своего дебетового счета", – посоветовал эксперт. Он напомнил, что банки никогда не запрашивают указанные сведения.

Правда, мошенники могут ввести в заблуждение, позвонив с номера, имитирующего банковский, или использовав незаконно перевыпущенную сим-карту.

Банковская сфера и цифровые технологии – это то, что очень быстро развивается. Поэтому предугадать, каким образом вас будут пытаться обокрасть в следующий раз просто невозможно", – заключает Константинов.