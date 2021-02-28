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Юрист назвал запрещенные темы для разговора с банком

Юрист назвал запрещенные темы для разговора с банкомФото: Pixabay

Советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов в беседе с агенством «Прайм» назвал темы для разговоров с банком, которые запрещены.

По его словам, сейчас поступает множество звонков от якобы службы безопасности банка. В основном такие звонки — дело рук мошенников, поэтому нельзя ни при каких обстоятельствах говорить пин-коды от банковских карт, пароли от интернет-банка, а также коды подтверждения, присылаемые банками.

В случае таких звонков юрист посоветовал положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно по проверенному номеру. Он отметил, что при необходимой бдительности этот тип мошенничества не представляет угрозу — банки никогда не запрашивают указанные сведения.

При этом специалист отметил, что сегодня мошеннические звонки могут поступать с номеров, которые определяются у жертвы как телефон банка.

Эксперт также напомнил, что все чаще встречаются случаи несанкционированного перевыпуска сим-карт, что позволяет мошенникам, например, подтверждать банковские операции от имени жертвы. В таком случае финансист советует иметь отдельный банковский счет или вклад, к которому не будет доступа банковской карты или мобильного банка.

Однако самое главное правило — быть бдительным, заявил Константинов. «Предугадать, каким образом вас будут пытаться обокрасть в следующий раз просто невозможно», — заключил он.

Ранее россиянам раскрыли самые популярные виды мошенничества с банковскими картами. Так, большинство случаев мошенничества связаны с различными инструментами социальной инженерии. Мошенники чаще всего звонят с подменных номеров, представляясь сотрудниками службы безопасности банка или одной из кредитных организаций, для получения данных о картах граждан.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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