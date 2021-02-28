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Как выглядит Дава после слухов о липосакции – видео

Как выглядит Дава после слухов о липосакции – видео

Говорят, что после расставания с Ольгой Бузовой блогер Давид Манукян решился на кардинальные перемены во внешности и лег под нож пластического хирурга. Сегодня его выписали из больницы. Звезда с гордостью продемонстрировал, как он выглядит после операции.


Несколько дней 27-летний Дава публиковал душещипательные сторис, в которых рассказал о госпитализации в клинику и хирургическом вмешательстве. Причину обращения к медикам экс-жених Бузовой не сообщил, ограничившись короткой фразой: «У меня плановая операция. Жалеть меня не нужно, все хорошо».

Позже выяснилось, что Манукян решился на кардинальные изменения во внешности: сделал липосакцию спины, подбородка и живота, а также миниабдоминопластику — лифтинг нижней части живота без изменения месторасположения пупка.

Уже вчера участник шоу «Танцы со звездами» чувствовал себя лучше: он танцевал в палате, принимал подарки и даже отвечал на вопросы публики. А сегодня, выйдя из больницы, продемонстрировал себя во всей красе.


Напомним, Бузова и Манукян познакомились на съемках клипа «Лайкер», после чего у них завязались отношения. Пара скрывала свой роман, так как Ольга на тот момент принимала участие в шоу «План Б», где искала жениха. Но по окончании выпусков смогла признаться, что сейчас состоит в отношениях. В январе 2021 года пара сыграла свадьбу на Мальдивах, но затем, по возвращении в Россию у них начались проблемы, которые и привели к расставанию. Экс-ведущая «ДОМа-2» даже говорила, что блогер поднимал на ее руку и унижал.  

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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