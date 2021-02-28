Контейнерный кризис: импортные товары в России резко подорожают

Алексей Вольцев

Внезапно возникший дефицит на контейнеры резко взвинтил ставки фрахта. В результате могут подорожать импортные одежда, обувь, мебель, продукты, электроника, бытовая техника. Что случилось на рынке перевозок и как изменятся цены — в материале РИА Новости.Дефицит контейнеров

Стоимость контейнерной транспортировки с декабря взлетела на 250 процентов. Так, ключевой для российского потребителя маршрут из Азии в Европу подорожал в четыре раза. За сорокафунтовый контейнер теперь просят 8,7 тысячи долларов.

До ноября транспортировка вместе с фрахтом из любого порта Китая обходилась в 2,3 тысячи, из которых 800-850 — собственно перевозка.





"Например, в сентябре один контейнер стоил 1,5-2 тысячи долларов. В январе — уже 9-11. В феврале тарифы зафиксировались на высоком уровне", — отмечает Илья Бартош, операционный директор Первой экспедиционной компании.

Все дело во внезапно возникшем дефиците. Перед Новым годом спрос традиционно увеличился, и тут выяснилось: емкостей для грузов не хватает. Пандемия вызвала дисбаланс в торговле и логистике.

Как объясняют участники рынка, если в регионе есть спрос на контейнеры, как на Дальнем Востоке, собственник готов даже субсидировать отправку в этом направлении. И наоборот — цена резко вырастает, когда контейнеры транспортируют туда, где спроса на них почти нет.