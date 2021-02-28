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Кто скрывается под костюмами? Все секреты шоу «Маска»

Недавно стартовал второй сезон шоу «Маска», а значит, самое время узнать, что же скрывают создатели? Пройдите наш тест и попробуйте угадать главные тайны проекта.

Еще год назад отечественные зрители мало что знали о популярном на западе шоу «Маска». Однако проект с триумфом прошел на телеканале НТВ, после чего было решено сделать второй сезон. Судя по интересу публики, новые выпуски получились не менее удачными.

Но откуда же взялась идея телепроекта, и какие тайны первого сезона до сих пор волнуют публику? «NewsTes.ru» подготовил тест, пройти который смогут только истинные фанаты программы.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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