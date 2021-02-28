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Лидер секс-секты в США дал первое интервью после приговора к 120 годам тюрьмы

Лидер секс-секты в США дал первое интервью после приговора к 120 годам тюрьмыФото: Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка

Лидер американской секс-секты NXIVM («Нексиам») Кит Раньер дал свое первое интервью с тех пор, как суд вынес ему приговор. В частности, он оправдал клеймение адептов секты собственными инициалами. Его интервью вышло в реалити шоу Dateline на телеканале NBC, выпуск опубликован на сайте издания.

Раньер заявил, что выжженные инициалы его имени над линией бикини жертв культа были «данью уважения». По словам лидера группы, это даже смущало его в первое время.

Мужчина утверждал, что клеймо придумал не он и никакого принуждения в клеймении в секте не было, а также то, что он не любит татуировки. «Они даже решили сделать это без анестезии, чтобы почувствовать это», — рассказал Раньер.

Как пишет Daily Mail, судом были предоставлены аудиозаписи, на которых он рассказывал, что процедура нанесения клейма должна была быть похожа на ритуал жертвоприношения. При этом он уточнял, что жертвы должны были сами попросить его об этом, называя «господином», чтобы это не выглядело как принуждение.

Раньеру дали 120 лет заключения в октябре 2020 года. Его обвиняют в насилии, в том числе на 15-летним подростком и торговле секс-рабами. Почти два десятка женщин дали показания против лидера секты и рассказали, как их клеймили, морили голодом, обращали в рабство и вытягивали из них деньги.

«Нексиам» был основал в конце 90-х годов как организация, проводящая личностные тренинги для бизнесменов. На деле многие тренинги были очень жестокими. Например, женщин заставляли жить на 500 килокалорий в день. Для того, чтобы попасть на занятия, нужно было предоставить свои обнаженные фото и другие компрометирующие материалы, чтобы гарантировать молчание участников по окончании программы.

В мире

По материалам: lenta.ru
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