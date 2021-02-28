Лиза Триандафилиди толстеет на пп-десертах Романа Капаклы

Вадим Карасев

Марина Африкантова и Роман Капаклы не скрывают, что арендуют квартиру вместе с Романом Гриценко. Зато скрывают, что в паре с Гриценко проживает Лиза Триандафилиди, хотя это секрет Полишинеля в сети успели обсудить, забыть и снова обсудить. Однако сейчас она сама спровоцировала новую волну слухов, привлекая внимание к выросшему животу Лизы.

«Лиза, ты когда успела опузатиться?», - поинтересовалась Марина у своей подруги, с которой идет в кинотеатр.

Не успел Роман Капаклы похвастаться приготовленной порцией десертов для ценителей правильного питания, как Марина Африкантова в своем блоге показала, насколько они вкусные. Показала не на себе, а на Лизе Триандафилиди, у которой вырос живот за несколько дней, видимо, от переедания. Хотя Марина высказалась несколько двусмысленно, так что вполне можно подумать о беременности блондинки, пишет newstes.ru.Лиза радостно демонстрирует живот в кадре, не комментируя вопрос Африкантовой, из-за которого по сети поползли слухи о беременности Триандафилиди. И так как живет она вместе с Гриценко, то отцом явно должен быть Роман. Вполне возможно, что Марина не шутит, скоро все прояснится. Так как экс-участники беременеют весьма охотно ради привлечения рекламодателей и повышения активности на странице, Лиза может решиться на такой шаг.Марина уже замужем, но не торопится переходить в разряд молодых мамаш, зато ее подруги не побывали в загсе, а уже готовятся рожать. Ира Пинчук и Арай Чобанян ждут ребенка, хотя жениться не спешат. Хейтеры не устают напоминать о том, что Пингвинова так и не вышла замуж, хотя собиралась после рождения ребенка.Женится ли Роман Гриценко на Триандафилиди, если она забеременеет? Весьма сомнительно. Если ему стыдно афишировать такие отношения, то поход в загс Лиза с ним не совершит. Но ей это, может, и ни к чему? Она уже была замужем за Алексеем Чайчицем, готовым принять ее дочь, если бы Лиза забрала ребенка к себе. Так что и для ребенка Гриценко отца найдет?