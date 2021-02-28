Лунный день сегодня 28 февраля 2021 года

Вадим Карасев

Последний день февраля — важное время, и провести его нужно так, чтобы привлечь удачу на весь март. Астрологи расскажут о том, какие события произойдут в воскресный день, чтобы каждый смог составить планы и выполнить дела в срок.

Воскресенье будет последним днем зимы, и эти сутки обещают быть гармоничными по энергии. Эксперты сайта dailyhoro. ru рекомендуют не терять времени даром и брать судьбу в свои руки, чтобы начать весну с позитивных перемен.

Фаза Луны: 17 лунный день убывающее ночное светило проведет в Знаке Девы. Воскресный день будет наполнен позитивными моментами, если не отказывать себе в счастье и не бояться перемен.

Магнитные бури 28 февраля: зима завершится без активного солнечного возмущения. Магнитных бурь не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

позитивный настрой;завершение текущих дел;планирование;романтические отношения;обучение;финансовые операции.переутомление;агрессия;выяснение отношений.

Воскресный день астрологи рекомендуют провести так, чтобы запастись хорошим настроением надолго, поэтому выполнять домашние дела стоит лишь в том случае, если они не вызывают раздражения. День будет хорош для встреч с друзьями, романтических прогулок и развлечений. Отдых в последнее воскресенье февраля будет важен, ведь с первого марта многим предстоит начать новый этап жизни, и чтобы создать успешное будущее, понадобится много энергии.

Что надеть в это воскресенье

Выбор одежды может быть любой — важно лишь, чтобы она была удобной и поднимала настроение. Лучшими цветами этого дня астрологи называют изумрудный, малахитовый, цвет морской волны. Дополнить образ помогут украшения из натуральных камней. Агат, опал и аметист выступят прекрасными талисманами, сохраняющими позитивный настрой и защищающими от неприятностей. Из украшений лучше предпочесть изделия из серебра, которые прекрасно сочетаются с зеленым цветом.

Любовь и отношения в 17 лунный день

Романтический настрой, обусловленный наступлением весны, позволяет налаживать отношения в семье, а также заниматься активными поисками второй половинки. В этот день можно смело назначать встречи, устраивать романтические свидания, общаться и наслаждаться жизнью, ограждая себя от негатива с помощью привлечения позитивных мыслей. День принесет множество приятных впечатлений, если не расстраиваться по пустякам.

Финансы и работа 28 февраля

Воскресный день подходит практически для любой работы, однако астрологи рекомендуют не забывать об отдыхе и внимательности. Финансовые операции и сделки пройдут успешно, если проверять документы и не поддаваться желанию инвестировать в неизвестные фирмы. В целом день будет благоприятен для завершения текущей работы и вдумчивого планирования. Заниматься можно и самообразованием, чтобы закрыть проблемы и в будущем претендовать на новую и более высокооплачиваемую должность.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Это воскресенье наполнено позитивной энергетикой, которая позволяет провести день удачно и в хорошем настроении. Здоровью ничто не угрожает, однако необходимая осторожность понадобится всем. Важно одеваться по погоде, чтобы не простудиться, а также не забывать о витаминах, которые помогут организму после долгой зимы.