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Магомедов: виновные в развязывании драки в Дагестане будут наказаны

Магомедов: виновные в развязывании драки в Дагестане будут наказаны
Виновные в развязывании массовой драки в спорткомплексе в дагестанском Каспийске будут наказаны, сообщает пресс-служба минспорта региона со ссылкой на руководителя ведомства Магомеда Магомедова.

Массовая драка произошла в субботу во Дворце спорта им. Али Алиева в дагестанском Каспийске во время первенства СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Как рассказал РИА Новости председатель дисциплинарной комиссии Федерации дзюдо Дагестана Хабиб Магомедов, между осетинскими и дагестанскими болельщиками на зрительских трибунах произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

В минспорта уточнили, что инцидент с дракой произошел во время поединка за выход в финал в весовой категории до 73 килограммов между дзюдоистами Абдулкадиром Абдулкадировым, представляющим Республику Дагестан, и Сарматом Голоевым, представляющим Республику Северная Осетия-Алания.⠀

Россия

По материалам: ria.ru
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