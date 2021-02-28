Максим Моргенштерн познакомил Аню Мадан со своим братом

Вадим Карасев

Аня Мадан давно мечтала о том, чтобы познакомиться с известным братом Максима Моргенштерна, так как это стало бы лучшим подтверждением серьезности их отношений. Хотя на проекте Максим часто увлекался девушками, а на Клаве Безверховой даже собирался жениться, до знакомства с братом они так и не дошли. Так что Аня может праздновать победу.

«Да неужели? Серьезный успех», «Интересно, что Макс в ней нашел?», «Неужели поженятся?», - удивляются пользователи.

Нынешней возлюбленной Максима Моргенштерна Анне Мадан не занимать терпения и настойчивости. Еще на проекте она часто просила Макса представить ее брату. Причина в том, что сам Моргенштерн как-то отмечал, что знакомство с братом - подтверждение его особого отношения к избраннице. Обычно он своих девушек с ним не знакомит, пишет newstes.ru.Лучше всех о том, как неумолим Максим, когда речь идет о знакомстве с Алишером, знает Клава Безверхова. Девушка собиралась замуж за Максима, родителям он ее представил, свадьбу они планировали, даже платья были куплены, но представление рэперу так и не случилось. В случае с Аней все немного по-другому. Так быстро о свадьбе они не говорили.Зато главный шаг к замужеству сделан. Ане удалось добиться желаемого, Моргенштерн познакомил ее с братом, причем привез в ресторан, принадлежащий Алишеру. Перед этим ребята столкнулись с неприятной ситуацией - Мадан приревновала возлюбленного к Насте Самбурской и даже собиралась жить отдельно от Жени Ромашова, Кристины Бухынбалтэ и Максима, но передумала.Хейтеры уверены, что Аню не интересует Максим, она использует его в качестве проходного билета в мир шоу-бизнеса. И знакомство с Алишером якобы превосходный шаг вперед. Неужели Мадан тоже собирается петь? Телестройка выпустила за последние годы слишком много желающих заниматься вокалом. Но у Мадан есть отличный шанс превзойти Стрелкова или Донцову.