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«Мама гордится тобой»: похоронивший жену Ярослав Сумишевский отметил день рождения сына

«Мама гордится тобой»: похоронивший жену Ярослав Сумишевский отметил день рождения сына

В начале года артист попал в ДТП со своей супругой во время поездки на концерт. Из-за полученных травм женщина впала в кому, а после скончалась, не приходя в сознание. Теперь Сумишевский в одиночку воспитывает их общего сына.

Ярослав Сумишевский тяжело переживает утрату любимой жены. Однако у артиста есть стимул вернуться к нормальной жизни — маленький сын, забота о котором полностью легла на его плечи. Вчера у мальчика был день рождения, который он впервые встречал без мамы. Папа организовал для четырехлетнего Мирослава праздник в ресторане и подарил красочный торт, украшенный динозаврами. 37-летний Сумишевский сам исполнил для наследника торжественную песню и помог задуть свечи.

«Мой сын, моя надежда и мой лучик света. Твоя мама гордится тобой и всегда будет рядом с нами. А я сделаю все, чтобы для тебя она навсегда оставалась самой лучшей, самой доброй и заботливой. Ты обязательно будешь счастливым, я обещаю. Люблю тебя, твой папа!» — написал он. 

Поклонники поддержали артиста и пожелали Мирославу счастья. «Расти здоровым, успешным, радуй папу, малыш!»; «Будь счастлив малыш. Мама видит тебя, и всегда будет рядом»; «Мне очень жаль, что остались без мамы. С днем рождения, Мирошка, будь здоров», — откликнулись подписчики. 

Напомним, что недавно Сумишевский должен был праздновать с супругой 12 лет знакомства. Потеря возлюбленной стала для него большим потрясением. Вдовцу пока тяжело прийти в себя после трагедии: «Для меня рухнул мир. Наташа была вселенной, в которой я жил и существовал. Она была моей половинкой в прямом и переносном смысле. И когда ее сердце остановилось, меня осталось ровно половина. Очень тяжело... Такую боль я еще не испытывал, не знаю, как жить дальше. Но я постараюсь сохранить эту половинку для своих детей и жить ради них».

Тем не менее, Ярослав решил уйти с головой в работу и не стал отменять предстоящие концерты. «Это решение нам далось нелегко, но мы с Наташей всегда шутили, что зрители тоже часть нашей семьи. И сейчас мы нуждаемся в поддержке всей нашей большой семьи. Наташа всегда мотивировала нас быть сильными, бороться и брать новые вершины. Я не вправе сдаваться, потому что она бы не сдалась», — заявил он. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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