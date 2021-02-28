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Матвиенко и Володин возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Матвиенко и Володин возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, депутаты и сенаторы во вторник возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в честь Дня защитника Отечества.

"В День защитника Отечества Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко почтила память погибших за Родину, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены", — говорится в сообщении.

В церемонии также участвовали первый зампредседателя СФ Андрей Яцкин, вице-спикеры верхней палаты Николай Журавлев, Галина Карелова, а также руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Георгию Жукову вместе с руководителями думских фракций и депутатами, включая первого вице-спикера Александра Жукова и вице-спикеров Петра Толстого и Ирину Яровую.

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По материалам: uposters.ru
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