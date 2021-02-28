Милана Тюльпанова впервые появилась на публике после скандала с реанимацией

Алексей Вольцев

Несколько дней в СМИ активно обсуждают непонятную ситуацию, в которую попала экс-супруга Александра Кержакова Милана. Странная запись про реанимацию, и последующий скандал с братом вызвали вопросы у аудитории. Сегодня блондинка наконец-то вышла на связь с поклонниками.

Сегодня Милана впервые появилась на публике после публичных оскорблений в социальных сетях. Она опубликовала несколько сторис, правда, не стала вдаваться в подробности скандала, зато показала, как выглядит.

Теперь слухи об отравлении таблетками и о последующей реанимации вызывают у поклонников сомнения. Несмотря на фильтры заметно, что 27-летняя блондинка выглядит, как всегда великолепно. Малина появилась в кадре с макияжем, не производя впечатление человека, который только что выписался из больницы после интенсивной терапии.

«Мы опять с вами на связи. Я не очень бы хотела комментировть все, что произошло за последние пару недель — это мое личное. Другой вопрос, что у меня часто личное становится публичным», — призналась экс-жена Кержакова.

Ответила она и на популярный вопрос по поводу своей неожиданной свадьбы с бизнесменом Евгением на Мальдивах, которого бросила вскоре после возвращения в Петербург, обвинив в финансовых махинациях. «Хотелось бы сказать о том, что многие писали по поводу Жени так ли, что мы продолжаем с ним общаться. Да, это так. Я сейчас не могу загадывать на перспективу, но мы с ним в хороших отношениях», — добавила звезда.

Интересно, что накануне, когда журналисты обратились к бывшему возлюбленному Тюльпановой, то получили нелестный отзыв в ее сторону: «Она несчастный человек. Я несколько раз отправлял ее в больницу, чтобы она вылечилась».

Напомним, что несколько дней назад в Instagram Миланы появилась запись о том, что она находится в реанимации — якобы звезда отравилась, а ее брат вызвал скорую. Влад же затем сообщил, что опубликованное в соцсетях — «бред» и сестра чувствует себя хорошо. А вот Милана не унималась и обвинила Владислава в «хайпожерстве», заявив, что он использует ее проблемы в личных целях. Позже пиар-служба Тюльпановой заявила, что ее аккаунт взломали.